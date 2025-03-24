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13:10, 24 марта 2025Бывший СССР

Лавров назвал власти Украины выкормленными Европой нацистами

Лавров назвал власти Украины выкормленными Западом нацистами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Украинские власти — это выкормленные Западом нацисты, которых Европа использует для ведения войны против России. О необходимости денацификации Украины напомнил в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«[Для Европы] Украина — это другое. Это выкормленные нацисты, которых используют в очередной попытке поставить под расистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации», — заявил дипломат.

Он отметил, что украинские власти запрещают использование в стране русского языка и проводят гонения против канонической Украинской православной церкви, но в Брюсселе предпочитают игнорировать нарушения прав человека на Украине.

Ранее Лавров рассказал о способе остановить конфликт на Украине. По его словам, быстро завершить его поможет приостановка помощи США.

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