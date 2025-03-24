Лолите не дали выступить в Костроме

Концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб горожан

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Костроме отменили после жалоб горожан. Об этом сообщает местное издание top24.news со ссылкой на департамент культуры Костромской области.

По данным источника, активисты призвали отменить выступление артистки и получили положительный ответ. «Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан», — отметили представители областного департамента культуры.

Выступление Лолиты должно было пройти в концертно-выставочном центре «Губернский» 24 марта. Отмечается, что зрителям вернут деньги за несостоявшееся шоу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Представитель МИД выразила желание «отменить» только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста.