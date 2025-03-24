Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:15, 24 марта 2025Культура

Лолите не дали выступить в Костроме

Концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб горожан
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Концерт эстрадной певицы Лолиты Милявской в Костроме отменили после жалоб горожан. Об этом сообщает местное издание top24.news со ссылкой на департамент культуры Костромской области.

По данным источника, активисты призвали отменить выступление артистки и получили положительный ответ. «Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан», — отметили представители областного департамента культуры.

Выступление Лолиты должно было пройти в концертно-выставочном центре «Губернский» 24 марта. Отмечается, что зрителям вернут деньги за несостоявшееся шоу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Представитель МИД выразила желание «отменить» только президента Украины Владимира Зеленского, который ранее строил карьеру артиста.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаила Ефремова освободили досрочно. Что ждет известного актера на свободе?

    Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

    На Украине допустили капитуляцию Зеленского на условиях Трампа

    Германия осудила признание Израилем еврейских поселений в Палестине

    Военные ВС РФ окружили солдат ВСУ близ таможенного пункта «Суджа» на границе с Украиной

    В Польше начали бороться с отрицательными ценами на электричество

    Складной iPhone укрепят жидким металлом

    Десятки людей госпитализировали после ДТП с автобусом в Крыму

    Российский губернатор прокомментировал выплаты до 100 тысяч рублей беременным школьницам

    Сестре участника СВО отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше