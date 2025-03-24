Мачеха пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка похитила деньги на его лечение

Мачеха похитила 3 млн рублей на лечение мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи

Бывшая жена Валентина Королева, сын которого пострадал от нападения двух хаски в Сочи, украла деньги на лечение мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на отца ребенка.

По данным издания, женщина воспользовалась доверенностью, выданной ей в 2018 году для решения вопросов по распределению имущества после развода, и сняла со счета в банке три миллиона рублей. Эти деньги были собраны на лечение мальчика.

Сейчас злоумышленница не выходит на связь. Уточняется, что она не является биологической матерью ребенка.

ЧП с нападением собак на девятилетнего мальчика произошло 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Животные разорвали ребенку лицо, пострадавшего вертолетом доставили в Краснодар.

