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20:41, 24 марта 2025Силовые структуры

После кражи собранных для лечения покусанного собаками в Сочи мальчика денег завели дело

МВД возбудило дело о краже по заявлению отца покусанного хаски мальчика в Сочи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мачеха пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка похитила деньги на его лечение

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователь возбудил уголовное дело о краже по заявлению отца 9-летнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак хаски в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Расследованием занимаются полицейские в городе Белореченске. Потерпевший сообщил, что бывшая супруга без его ведома сняла с банковского счета три миллиона рублей, собранные на лечение ребенка.

Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Отец пострадавшего мальчика Валентин Королев заявлял, что бывшая жена воспользовалась для снятия денег доверенностью, выданной ей в 2018 году для решения вопросов по распределению имущества после развода.

ЧП с нападением собак на девятилетнего мальчика произошло 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Животные разорвали ребенку лицо, пострадавшего вертолетом доставили в Краснодар.

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