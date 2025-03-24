После кражи собранных для лечения покусанного собаками в Сочи мальчика денег завели дело

МВД возбудило дело о краже по заявлению отца покусанного хаски мальчика в Сочи

Мачеха пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка похитила деньги на его лечение

Начало событий в новости Мачеха пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка похитила деньги на его лечение

Следователь возбудил уголовное дело о краже по заявлению отца 9-летнего мальчика, пострадавшего в результате нападения собак хаски в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Расследованием занимаются полицейские в городе Белореченске. Потерпевший сообщил, что бывшая супруга без его ведома сняла с банковского счета три миллиона рублей, собранные на лечение ребенка.

Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Отец пострадавшего мальчика Валентин Королев заявлял, что бывшая жена воспользовалась для снятия денег доверенностью, выданной ей в 2018 году для решения вопросов по распределению имущества после развода.

ЧП с нападением собак на девятилетнего мальчика произошло 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Животные разорвали ребенку лицо, пострадавшего вертолетом доставили в Краснодар.