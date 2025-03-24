Мать прожившего в плену 20 лет мужчины назвала его мачеху и отца монстрами

В США мать мужчины, 20 лет прожившего в плену у мачехи, рассказала о его поисках

Женщина из США, чей сын 20 лет прожил в плену у мачехи, призналась, что искала его все это время. Об этом пишет USA Today.

52-летняя американка Трейси Валлеранд из Коннектикута рассказала, что 32-летний мужчина, 17 февраля освобожденный из дома Кимберли Салливан, ее родной сын. По словам Валлеранд, в силу обстоятельств почти сразу после рождения мальчика она была вынуждена оставить его с отцом, ее бывшим мужем, целиком передав ему опеку. Женщина утверждает, что в то время это «разбивающее сердце» решение казалось ей лучшим выходом из ситуации.

«Это было самое болезненное и эмоциональное решение, которое может принять любая мать, но я думала, что так ему будет лучше. Оглядываясь назад, я понимаю, что все случилось не так. В течение последних 30 лет я и моя семья искали с ним встречи, но только для того, чтобы получить отказ», — рассказала Валлеранд. Она объяснила, что отец мальчика и его новая жена не позволяли ей увидеться с сыном. После его 18-го дня рождения Валлеранд и ее дочь, единоутробная сестра мужчины, стали искать его через соцсети и объявления — но все безрезультатно. Женщина узнала, в каких условиях на самом деле жил ее сын из новостей. После этого она назвала Салливан и бывшего мужа монстрами.

«Последние несколько дней были слишком шокирующими, тревожными и отвратительными, чтобы быть правдой. Я надеюсь и молюсь, чтобы мы все смогли начать исцеляться и помочь моему сыну вести полноценную счастливую жизнь в любви», — сказала Валлеранд. По ее словам, она пока еще не видела сына, но надеется, что скоро он сможет воссоединиться со своей настоящей семьей.

17 февраля пожарная служба прибыла на вызов в дом Салливан. Хозяйка жилища смогла выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь. Мужчина, весивший около 31 килограмма, надышался угарным газом. Позднее во время общения со спасателями он признался, что последние 20 лет находился в тесной комнате. Также пасынок Салливан сообщил, что специально устроил пожар ради собственного спасения.