Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:28, 24 марта 2025Из жизни

Мать прожившего в плену 20 лет мужчины назвала его мачеху и отца монстрами

В США мать мужчины, 20 лет прожившего в плену у мачехи, рассказала о его поисках
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Мачеха мужчины Кимберли Салливан

Мачеха мужчины Кимберли Салливан. Фото: Waterbury Police Department via AP

Женщина из США, чей сын 20 лет прожил в плену у мачехи, призналась, что искала его все это время. Об этом пишет USA Today.

52-летняя американка Трейси Валлеранд из Коннектикута рассказала, что 32-летний мужчина, 17 февраля освобожденный из дома Кимберли Салливан, ее родной сын. По словам Валлеранд, в силу обстоятельств почти сразу после рождения мальчика она была вынуждена оставить его с отцом, ее бывшим мужем, целиком передав ему опеку. Женщина утверждает, что в то время это «разбивающее сердце» решение казалось ей лучшим выходом из ситуации.

«Это было самое болезненное и эмоциональное решение, которое может принять любая мать, но я думала, что так ему будет лучше. Оглядываясь назад, я понимаю, что все случилось не так. В течение последних 30 лет я и моя семья искали с ним встречи, но только для того, чтобы получить отказ», — рассказала Валлеранд. Она объяснила, что отец мальчика и его новая жена не позволяли ей увидеться с сыном. После его 18-го дня рождения Валлеранд и ее дочь, единоутробная сестра мужчины, стали искать его через соцсети и объявления — но все безрезультатно. Женщина узнала, в каких условиях на самом деле жил ее сын из новостей. После этого она назвала Салливан и бывшего мужа монстрами.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

«Последние несколько дней были слишком шокирующими, тревожными и отвратительными, чтобы быть правдой. Я надеюсь и молюсь, чтобы мы все смогли начать исцеляться и помочь моему сыну вести полноценную счастливую жизнь в любви», — сказала Валлеранд. По ее словам, она пока еще не видела сына, но надеется, что скоро он сможет воссоединиться со своей настоящей семьей.

17 февраля пожарная служба прибыла на вызов в дом Салливан. Хозяйка жилища смогла выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь. Мужчина, весивший около 31 килограмма, надышался угарным газом. Позднее во время общения со спасателями он признался, что последние 20 лет находился в тесной комнате. Также пасынок Салливан сообщил, что специально устроил пожар ради собственного спасения.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше