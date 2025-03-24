Обезьяна сбежала от хозяев и стала уголовницей

В Перу зоологи поймали обезьяну-уголовницу, которая сбежала из дома

Обезьяна-уголовница из Перу попалась зоологам. Об этом пишет The Daily Beast.

Жители города Ика обратились в Национальную службу лесного хозяйства с сообщением о беспризорной обезьяне. Согласно данным свидетелей, животное прыгало по крышам и проводам. Обезьяну идентифицировали как капуцина - такие водятся в лесах Амазонки, но самостоятельно не добираются до городов. Капуцина поймали с помощью ветеринаров из зоопарка Ики. На ее талии нашли следы от веревки или цепи. Это позволило сделать вывод, что капуцина -- вероятно, незаконно -- держали в доме, а затем он сбежал от хозяев.

Позже выяснилось, что в квартале, где поймали обезьяну, было совершено несколько мелких домашних краж. Теперь сотрудники зоопарка подозревают, что именно капуцин забирался в чужие дома и уносил оттуда всякие мелочи.

Сейчас зверь в зоопарке, пока он находится на карантине. По словам ветеринаров и зоологов, капуцин уже привык к людям, поэтому его нельзя выпустить в дикую природу. Специалисты решают, останется ли он в зоопарке Ике или ему подыщут другое место жительства.

Ранее в центре Москвы люди приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну. Тревогу подняли москвичи, проживающие неподалеку от Московского зоопарка.