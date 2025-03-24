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19:36, 24 марта 2025Путешествия

Пассажир самолета захотел открыть верхнюю багажную полку и вырвал всю панель

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Scott Olson SJO / Reuters

Пассажир самолета United Airlines захотел открыть верхнюю багажную полку, но вместо этого вырвал всю панель, находящуюся над креслами в салоне. Об этом рассказали в популярной группе бортпроводников в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на что обратило внимание издание PYOK.

На размещенном в сети снимке видно, что большая часть панели оторвана и свисает вниз. При этом в публикации говорится, что на месте сломанной части изначально не было никакой полки — за ней находилось спальное место бортпроводников. Однако пассажир не понял этого и все равно приложил все силы, чтобы открыть несуществующую полку.

Ранее пассажира самолета авиакомпании EasyJet, который во время полета устроил пьяный дебош, приговорили к восьми месяцам тюрьмы. 34-летний шотландец Брайан Уотт находился на борту в состоянии алкогольного опьянения.

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