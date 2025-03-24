Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:25, 24 марта 2025Из жизни

Пенсионер расправился с напавшей на него редкой медведицей и оказался на скамье подсудимых

Во Франции пенсионер выстрелил в напавшую на него медведицу и оказался в суде
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nidal Shbeeb / Unsplash

Пожилой охотник из Франции выстрелил в медведицу, напавшую на него в горах, и оказался на скамье подсудимых. Об этом пишет The Guardian.

81-летнего Андре Риве обвинили в уничтожении особи исчезающего вида. Сторона обвинения утверждает, что во время охоты на кабанов Риве и другие пересекли границу национального заповедника в Пиренеях. Кроме того, по мнению прокурора, самооборона не является абсолютным доводом в пользу невиновности Риве. Результатом его действий стала смерть взрослой редкой медведицы Карамель, за которой наблюдали зоологи.

Риве дал показания на заседании. Пенсионер рассказал, что вместе с товарищами поднялся в горы в поисках кабанов 20 ноября 2021 года. В какой-то момент Риве заметил двух медвежат. Мужчина восхищенно наблюдал за ними, стараясь вести себя тихо и как можно незаметнее. Однако мать-медведица вскоре показалась рядом и заметила его. Она схватила его за ногу и уже протащила несколько метров, когда Риве выстрелил в воздух. Хищница отпрянула, но затем снова укусила его — на этот раз за другую ногу. Тогда Риве понял, что она собирается с ним расправиться, и выстрелил ей в голову. Его нашли другие охотники, они наложили на ноги жгуты. Риве госпитализировали на вертолете.

В защиту Риве выступают многочисленные охотничьи клубы и ассоциации, несмотря на то, что перед встречей с медведями охотник вошел вглубь заповедной зоны на 400 метров. По словам охотников, в горах трудно понять, где именно начинается заповедник, поскольку отметки на деревьях редки и плохо видны. При этом зоозащитники занимают противоположную позицию. Они полагают, что Риве не может объяснять действия самообороной после того, как он нарушил границы заповедника ради охоты.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Ранее в США супруги напали на медведя, ворвавшегося в их дом, с ножом и пистолетом. Им удалось справиться с агрессивным хищником и спасти свои жизни и жизни своих детей.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Появились подробности об уничтожении ВСУ двух мостов в Белгородской области

    Названо неожиданное последствие политики Трампа в отношении России

    В США российский «Сармат» назвали самой передовой МБР в мире

    Названа оптимальная частота походов в туалет в день

    Медведчук заявил о несоответствии Украины критериям членства в Евросоюзе

    Жители российского города сообщили об атаке ВСУ и записали на видео звуки взрыва

    Состояние секс-символа советского кино ухудшилось из-за весны

    Футболист сборной России рассказал об отсутствии удовольствия в игре за «Зенит» в 2025-м

    Заседание по ходатайству об УДО актера Михаила Ефремова пройдет в открытом режиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше