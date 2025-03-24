Пенсионер расправился с напавшей на него редкой медведицей и оказался на скамье подсудимых

Во Франции пенсионер выстрелил в напавшую на него медведицу и оказался в суде

Пожилой охотник из Франции выстрелил в медведицу, напавшую на него в горах, и оказался на скамье подсудимых. Об этом пишет The Guardian.

81-летнего Андре Риве обвинили в уничтожении особи исчезающего вида. Сторона обвинения утверждает, что во время охоты на кабанов Риве и другие пересекли границу национального заповедника в Пиренеях. Кроме того, по мнению прокурора, самооборона не является абсолютным доводом в пользу невиновности Риве. Результатом его действий стала смерть взрослой редкой медведицы Карамель, за которой наблюдали зоологи.

Риве дал показания на заседании. Пенсионер рассказал, что вместе с товарищами поднялся в горы в поисках кабанов 20 ноября 2021 года. В какой-то момент Риве заметил двух медвежат. Мужчина восхищенно наблюдал за ними, стараясь вести себя тихо и как можно незаметнее. Однако мать-медведица вскоре показалась рядом и заметила его. Она схватила его за ногу и уже протащила несколько метров, когда Риве выстрелил в воздух. Хищница отпрянула, но затем снова укусила его — на этот раз за другую ногу. Тогда Риве понял, что она собирается с ним расправиться, и выстрелил ей в голову. Его нашли другие охотники, они наложили на ноги жгуты. Риве госпитализировали на вертолете.

В защиту Риве выступают многочисленные охотничьи клубы и ассоциации, несмотря на то, что перед встречей с медведями охотник вошел вглубь заповедной зоны на 400 метров. По словам охотников, в горах трудно понять, где именно начинается заповедник, поскольку отметки на деревьях редки и плохо видны. При этом зоозащитники занимают противоположную позицию. Они полагают, что Риве не может объяснять действия самообороной после того, как он нарушил границы заповедника ради охоты.

Ранее в США супруги напали на медведя, ворвавшегося в их дом, с ножом и пистолетом. Им удалось справиться с агрессивным хищником и спасти свои жизни и жизни своих детей.