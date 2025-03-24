Планирующих поездки в США европейских трансгендеров призвали к осторожности

Страны ЕС призвали трансгендеров быть осторожными при планировании поездок в США

Несколько стран Европейского союза (ЕС) призвали проживающих на их территории трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) быть осторожными при планировании поездок в США, сообщает портал Axios.

Соответствующее предупреждение сделали представители Финляндии, Дании и Германии в связи с политикой американского лидера Дональда Трампа, выпустившего указ, требующий от федерального правительства признавать только два пола: мужской и женский.

Как указано в материале, корректировка в правилах поездок была внесена после того, как граждан подобных категорий из европейских и иных стран начали задерживать из-за проблем с туристическими визами иммиграционные власти страны.

Ранее сообщалось, что реформы Дональда Трампа, связанные с инициативами по разнообразию, равенству и инклюзивности, деморализовали американских чиновников.