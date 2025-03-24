Поставки пива в Россию из одной страны выросли вдвое

Таможенная служба КНР: Поставки китайского пива в Россию в феврале выросли вдвое

Поставки китайского пива в Россию в феврале 2025 года выросли вдвое в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные таможенной службы КНР сообщает РИА Новости.

Импорт пенного напитка из азиатской страны достиг максимального с октября 2024 года уровня. В денежном выражении он составил 2,4 миллиона долларов. Год к году поставки выросли в 1,8 раза, а в месячном — в 1,6 раза. По итогам 2024 года Пекин поставил этого вида напитка на 3 миллиона долларов.

Россия заняла третье место в китайском экспорте, уступив позиции Мьянме и ОАЭ, с показателями в 5,4 миллиона и 2,6 миллиона долларов соответственно. Среди лидеров по объемам закупки пива также Украина и Новая Зеландия, импортировавшие напитка на 1,4 миллиона каждая.

По итогам января поставки пива из Европы в Россию упали до минимальных с 2016 года 4,04 тысячи тонн, снизившись в годовом выражении в четыре раза. Такое сокращение поставок произошло на фоне резкого повышения импортных пошлин с начала 2025 года с 0,1 до 1 евро за литр.

Малые пивовары попросили Минэкономразвития быстрее установить минимальные розничные цены на пиво. Необходимость ограничивать стоимость пивоваренной продукции объясняют «частой практикой продажи подобной продукции по цене ниже себестоимости», что вредит небольшим компаниям, не выдерживающих конкуренцию с более крупными пивоварами, отмечают они.