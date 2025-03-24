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18:31, 24 марта 2025Экономика

Еще одна знаменитая компания допустила перенос производства из-за пошлин Трампа

Telegraph: Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США
Дмитрий Воронин

Фото: Michael Crabtree / Reuters

Британская Rolls-Royce изучает возможность переноса производства в США с целью «избежать наиболее пагубных последствий торговой войны». Об этом со ссылкой на источник в знаменитой компании пишет Telegraph.

Отмечается, что речь идет о том, какая доля производства может сменить локацию в то время как на американский рынок приходится треть оборота Rolls-Royce, а среди ее крупнейших клиентов числятся Минобороны США и, например, Boeing.

Британский производитель стал еще одним представителем крупного международного бизнеса, стремящимся уклониться от воздействия новых пошлин администрации президента США. Ранее в понедельник стало известно, что южнокорейская Hyundai объявит о намерении вложить 20 миллиардов долларов в американскую экономику, включая производство стали, попавшей под импортные пошлины в 25 процентов. Дональд Трамп, ставший инициаторов тарифов, нацеленных в том числе на восстановление в стране производственной базы, вскоре после инаугурации призвал международные компании переносить заводы в США, пообещав им «одни из самых низких налогов» в мире.

В феврале сообщалось, что британские власти, надеясь избежать введения Трампом пошлин против королевства, хотят увеличить объемы импорта американского газа и вооружений.

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