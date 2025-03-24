Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 24 марта 2025Россия

Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

Проникший в Суджу ради вандализма Апачев назвал блогера Подоляку соучастником
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Аким Апачев

Аким Апачев. Кадр: Telegram-канал Mash

Приехавший в Суджу Курской области ради вандализма рэпер Аким Апачев назвал военного блогера Юрия Подоляку соучастником проникновения на территорию проведения контртеррористической операции. Об этом Апачев написал в Telegram.

Обвиненный курскими властями в «хайпе на трагедии» рэпер, наносивший матерные надписи на стены домов Суджи и проникавший на территорию частной собственности, обратился к блогеру-миллионнику Подоляке. Апачев выложил фотографию, снятую, как утверждается, в день поездки рэпера в Суджу — на ней Подоляка обнимается с Апачевым.

«Вы же там тоже были, видели, что я пишу. Вы же со мной фотографировались, и вас не смущало ничего», — обратился к Подоляке Апачев и порассуждал о том, получит ли и блогер штраф вместе с ним. «Интересно, оштрафуют ли вместе со мной Подоляку, который в тот день был вместе со мной в Судже?» — задался вопросом о проникшем на территорию региона соучастнике рэпер.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия Апачева вызвали возмущение как простых россиян, так и общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал рэпера на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новом раунде переговоров США с Украиной после России

    Минобороны России заявило о нарушении Украиной договоренностей с США

    На россиянина завели дело из-за привезенного из Азии лимона

    Минобороны сообщило об атаке ВСУ по российской нефтеперекачивающей станции

    Обстановка внутри попавшего в ДТП под Симферополем автобуса попала на видео

    Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

    Россиянина заподозрили в излишнем внимании к девушке и забили толпой у боулинг-клуба

    Армения начнет процесс вступления в ЕС

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше