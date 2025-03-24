Проникший в Суджу ради вандализма рэпер назвал блогера-миллионника соучастником

Проникший в Суджу ради вандализма Апачев назвал блогера Подоляку соучастником

Приехавший в Суджу Курской области ради вандализма рэпер Аким Апачев назвал военного блогера Юрия Подоляку соучастником проникновения на территорию проведения контртеррористической операции. Об этом Апачев написал в Telegram.

Обвиненный курскими властями в «хайпе на трагедии» рэпер, наносивший матерные надписи на стены домов Суджи и проникавший на территорию частной собственности, обратился к блогеру-миллионнику Подоляке. Апачев выложил фотографию, снятую, как утверждается, в день поездки рэпера в Суджу — на ней Подоляка обнимается с Апачевым.

«Вы же там тоже были, видели, что я пишу. Вы же со мной фотографировались, и вас не смущало ничего», — обратился к Подоляке Апачев и порассуждал о том, получит ли и блогер штраф вместе с ним. «Интересно, оштрафуют ли вместе со мной Подоляку, который в тот день был вместе со мной в Судже?» — задался вопросом о проникшем на территорию региона соучастнике рэпер.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия Апачева вызвали возмущение как простых россиян, так и общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал рэпера на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.