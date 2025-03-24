Раскрыта дата выхода актера Ефремова на свободу

Актер Ефремов может выйти на свободу 7 апреля

Актер Михаил Ефремов может выйти на свободу из колонии 7 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После оглашения решения об удовлетворении его прошения об условно-досрочном освобождении (УДО) артист получит и подпишет постановление. С 24 марта начался отсчет 15 суток для обжалования судебного решения. На свободе Ефремов должен раз в месяц отмечаться в инспекции ФСИН. Ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль.

Ефремов поблагодарил судью за принятое решение.

Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО.

Ранее прокурор согласился, что актер искупил свою вину и готов выйти на свободу по УДО.

Михаил Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.