Раскрыты детали допроса единственного выжившего при попытке прорыва под Белгород бойца ВСУ

ВС России взяли в плен выжившего при попытке прорваться под Белгород бойца ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» взяли в плен на границе с Краснояружским районом в Белгородской области штурмовика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали первичного допроса бойца раскрыл Telegram-канал «Северный ветер».

По информации авторов поста, стрелок 1-го батальона 225-го штурмового полка Роман Лысенко с позывным Рига — единственный выживший из подразделения, пытавшегося прорваться на территорию региона. На допросе он рассказал, что сначала служил в 769-й отдельной радиолокационной роте, пока в 2025 году не был переведен в пехоту. Боец ВСУ также сообщил, что его группа состояла из 30 человек, 25 из которых, по его словам, ликвидированы Вооруженными силами России. Судьба еще четверых сослуживцев Лысенко неизвестна.

Он также поделился, что командование ВСУ обещало, что на территории Белгородской области украинские военные смогут беспрепятственно грабить дома местных жителей, так как Российской армии там якобы нет.

Ранее ВСУ нанесли удары по мостам в районе белгородских Графовки и Надежевки, чтобы затруднить логистику российским военным. Предварительно, атака проведена при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. В сети также появились кадры с поврежденными сооружениями.

Украинские войска безуспешно пытаются прорваться на территорию Белгородской области с 18 марта. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обстановка приграничном Краснояружском районе остается сложной. Многие жители муниципалитета были вынуждены покинуть свои дома.