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09:10, 24 марта 2025Экономика

Россиян предупредили об усовершенствованной схеме мошенников

ВТБ: Финансовые мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Финансовые мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление представителей ВТБ.

Злоумышленники изменили свою тактику, уточнили в финансовой организации. Теперь мошенники просят перевести средства на так называемый безопасный счет. Последний, в свою очередь, в итоге оказывается дубликатом беспроводного интерфейса, что позволяет злоумышленникам не оставлять цифровых следов преступления, пояснили в ВТБ.

Начальный этап схемы остался неизменным. Неизвестные звонят потенциальной жертве и под разными предлогами (в основном для обновления приложения) пытаются убедить ее установить на телефон программу. Злоумышленники могут представляться как сотрудниками сотового оператора, или банка, так и представителями любой крупной компании.

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Если жертва ведется на уловку, на ее телефон попадает вредоносная модифицированная версия приложения NFCGate. Она позволяет финансовым злоумышленникам удаленно управлять чужим смартфоном и создавать виртуальные копии банковских карт. В результате у мошенников появляется возможность беспрепятственно снимать деньги своей жертвы в банкоматах, заключили в ВТБ.

Ранее в банке рассказали о еще одной новой уловке мошенников. За последнее время злоумышленники стали активно требовать оплатить несуществующие покупки. Они предпочитают работать командой. Один из участников преступной группы звонит жертве и сообщает ей о якобы поступившей на ее имя бандероли.

Далее он пытается убедить ее выкупить посылку и оплатить таможенные сборы. Другой участник, в свою очередь, в разговоре с доверчивым гражданином старается выдать себя за настоящего получателя посылки, требуя у собеседника передать бандероль ему. На заключительном этапе схеме жертве сообщают счет, на который необходимо перевести средства за посылку, или передают QR-код для оплаты. В итоге после перечисления денег злоумышленники исчезают и больше не дают о себе знать.

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