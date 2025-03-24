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22:58, 24 марта 2025Мир

Российская делегация покинула место переговоров с США в Эр-Рияде

РИА Новости: Российская делегация покинула место переговоров с США в Эр-Рияде
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: ekrem osmanoglu / Unsplash

Российская делегация покинула место переговоров с Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, кортеж делегации покинул территорию одного из отелей столицы Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Диалог продлился более 12 часов. Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители России и США не планируют подписывать документы после переговоров в Саудовской Аравии.

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