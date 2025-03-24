В Турции начали спасать фондовый рынок на фоне волнений

Турецкий регулятор запретил короткие продажи акций для спасения фондового рынка

На фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, самого популярного в стране оппозиционера, и связанного с этим падения турецкого фондового рынка на прошлой неделе национальный регулятор запретил короткие продажи по всем акциям. О новых правилах, объявленных в минувшее воскресенье, 23 марта, пишет Bloomberg.

Короткими продажами называется такой вид биржевых операций, при котором участник торгов получает прибыль от снижения стоимости акций (на биржевом сленге такая операция называется «шортить»).

Ранее короткие продажи запрещались только для 50 крупнейших компаний, но теперь мера распространилась на всех, что обращаются на Стамбульской фондовой бирже. Также регулятор разрешил компаниям выкупать акции по стоимости ниже последнего закрытия и существенно снизил требования по защите собственного капитала.

Также Центробанк Турции после падения лиры до минимума на внеочередном заседании повысил ставку овернайт-кредитования (одна из главных ставок) до 46 процентов для сдерживания инфляции. А в понедельник, 24 марта, он начал скупку избытка национальной валюты на рынке с помощью векселей, к чему не прибегал почти 20 лет.

Задержание Имамоглу привело к серьезному внутриполитическому кризису в республике. По всей стране проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся беспорядками, а на праймериз оппозиционной Народно-Республиканской партии почти 15 миллионов человек выдвинули политика в кандидаты в президенты Турции.

Председатель партии Озгюр Озель уверен, что внеочередные выборы главы государства неизбежны из-за массового недовольства граждан. Сам Имамоглу, обвиненный в коррупции и связях с террористическими организациями, призвал своих соратников бороться и не терять надежды.

