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10:28, 24 марта 2025Культура

Состояние секс-символа советского кино ухудшилось из-за весны

Mash: Состояние артистки Елены Кондулайнен ухудшилось с приходом весны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Состояние заслуженной артистки России и секс-символа советского кино Елены Кондулайнен ухудшилось с приходом весны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 66-летняя актриса мучается от сильной боли в суставах, слабости, тревожности и сыпи на лице. Также врачи обнаружили у актрисы крапивницу. Отмечается, что медики связывают вышеупомянутые симптомы со сменой сезона и аллергией.

Канал уточняет, что, несмотря на курсовую терапию, часть тела Кондулайнен все еще парализована, из-за чего артистке трудно передвигаться и говорить.

Ранее Елена Кондулайнен отреагировала на новости о потере речи.

В декабре 2024 года сообщалось, что актриса пошла на поправку после перенесенного инсульта.

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