Стало известно о действиях Кремля после нарушения ВСУ договоренностей относительно ударов

Песков: Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре

Президент России Владимир Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре Украины после нарушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) договоренностей относительно таких ударов по российской энергетике. Об этом стало известно из комментария официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

«Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», — обозначил Песков, добавив, что на данный момент каких-то иных команд со стороны президента России не было.

Ранее Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

18 марта Путин дал соответствующий приказ, и Вооруженные силы (ВС) России уничтожили свои же выпущенные в сторону Украины беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пункт перевалки нефти на Кубани. В Минобороны указали, что удар был нанесен уже после оглашенного российским главой решения, из чего следует вывод, что атака была преднамеренной.