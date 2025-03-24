Список товаров с контролируемыми ценами в России предложили урезать

Депутат Госдумы Лисовский предложил урезать список социально значимых товаров

Российским властям следует пересмотреть и урезать список социально значимых товаров с контролируемыми ценами, поскольку многие позиции из него за последние 15 лет стали премиальными и не должны подвергаться внешнему регулированию. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский, пишут «Известия».

По его словам, в случае утверждения идеи правительству будет легче заниматься стабилизацией цен, а сам вопрос уже обсуждался на совещании с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В действующий перечень социально значимых продуктов входят 24 наименования. В случае резкого роста цен на любую позицию (более десяти процентов за два месяца) чиновники имеют право, хотя не обязаны ограничивать стоимость товара, хотя на практике к этой мере прибегают крайне редко. С 2010 года такая ситуация наблюдалась всего несколько раз — в отношении гречки, сахара и подсолнечного масла.

Как объяснил Лисовский, 15 лет назад, когда механизм ввели, его авторы опирались на опыт СССР, когда в стране наблюдался дефицит товаров, и не было разнообразия. Но теперь ситуация изменилось, а бизнес, выпускающий премиальные продукты, сталкивается с угрозой требования их продажи ниже себестоимости.

Например, сейчас в перечень входит все мясо, кроме бескостного, однако те же свиные ребрышки могут стоить несколько тысяч рублей за килограмм, и нет никакого смысла следить за их доступностью для населения. Та же ситуация возникает с хлебной продукцией и некоторыми видами фруктов.

Таким образом, чиновникам объективно не хочется задействовать механизм, чтобы не вмешаться в процессы, не требующие регулирования. Лисовский считает, что если список сократится, вводить ограничения станет легче, и ФАС не придется всякий раз договариваться с торговыми сетями о новых способах контроля за ценами.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков подчеркнул, что при растущих издержках сдерживать цены на весь ассортимент из перечня социально значимых товаров невозможно, так что его актуализация поможет бизнесу.

Речь идет о том, что предприятия смогут держать цены на приемлемом уровне на базовые, то есть самые дешевые товары, однако по собственному желанию увеличивать стоимость остальной продукции, чтобы за счет нее покрыть убытки на производство бюджетной.

Ранее сообщалось, что в апреле из-за внешних факторов подорожают товары, которые поставляются из Европы через третьи страны, а также продукты, которые выпускают в стране в рамках импортозамещения.