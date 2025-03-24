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17:46, 24 марта 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали атаки ВСУ накануне переговоров России и США

Захарова: Атака ВСУ на Краснодарский край доказывает, что Киеву не нужен мир
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край накануне переговоров России и США в Саудовской Аравии доказывает, что Киеву не нужен мир. Удары войск Украины по российскому региону прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — заявила дипломат.

Она добавила, что Украина регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуры во время российский международных дипломатических контактов.

В ночь на понедельник, 24 марта, Украина выпустила 28 беспилотников — их сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Под удар попали Ростовская и Брянская области, а также Крым и Краснодарский край. В этот же день Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае.

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