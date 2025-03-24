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12:53, 24 марта 2025Спорт

В Объединенном мире борьбы оценили сроки допуска россиян до турниров под флагом и гимном

Глава UWW Лалович: Надеюсь, россиян допустят под флагом и гимном к концу года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович оценил сроки допуска российских борцов до международных турниров под своим флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Серб выразил надежду, что это произойдет очень скоро. «После окончания конфликта на Украине? Конечно, это тоже связано с этим. Но, возможно, есть и другие условия, которые необходимо выполнить. Но я думаю, что это произойдет к концу года или сразу после зимних Игр», — заявил Лалович.

В сентябре прошлого года UWW смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Уточнялось, что теперь в участии в соревнованиях будет отказано только тем спортсменам, которых уличат в прямом участии в СВО на Украине или ее публичной поддержке в устной или письменной форме.

В апреле 2023 года UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024.

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