В Объединенном мире борьбы оценили сроки допуска россиян до турниров под флагом и гимном

Глава UWW Лалович: Надеюсь, россиян допустят под флагом и гимном к концу года

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович оценил сроки допуска российских борцов до международных турниров под своим флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Серб выразил надежду, что это произойдет очень скоро. «После окончания конфликта на Украине? Конечно, это тоже связано с этим. Но, возможно, есть и другие условия, которые необходимо выполнить. Но я думаю, что это произойдет к концу года или сразу после зимних Игр», — заявил Лалович.

В сентябре прошлого года UWW смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Уточнялось, что теперь в участии в соревнованиях будет отказано только тем спортсменам, которых уличат в прямом участии в СВО на Украине или ее публичной поддержке в устной или письменной форме.

В апреле 2023 года UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024.