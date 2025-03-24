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07:37, 24 марта 2025Россия

В Совфеде сочли демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Сенатор Климов счел демилитаризацию Украины объективной необходимостью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Андрей Климов в Telegram-канале прокомментировал сообщения британских СМИ о рисках бесконтрольного оборота оружия на Украине и заявил, что демилитаризация республики является объективной необходимостью.

Сенатор считает, что эту задачу российской специальной военной операции должна поддержать «вся психически здоровая части человечества».

О серьезных последствиях бесконтрольных поставок оружия на Украину предупреждала британская газета Times. В публикации отмечалось, что страна может превратиться в «оружейный рынок для преступников», даже если в нелегальный оборот оружия будет вовлечено в подобную деятельность.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о способе остановить конфликт на Украине. По его словам, быстро завершить его поможет приостановка помощи США.

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