Врач оценила безопасность горячего душа при высокой температуре

Врач Уланкина: И холодный, и горячий душ опасны для человека с температурой

При высокой температуре тела могут быть вредны и горячий, и холодный душ, рассказала врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. Безопасность душа при лихорадке врач оценила в беседе с Life.ru.

Она объяснила, что при простуде температура тела повышается, чтобы стимулировать иммунную систему бороться с инфекциями. Однако принимать душ или ванну во время болезни может быть опасно: если температура тела выше 38°C, то горячая и даже теплая вода могут спровоцировать еще большую лихорадку и увеличить нагрузку на сердце.

Также под душем у ослабленного болезнью человека может закружиться голова, он рискует упасть и сильно удариться, предупредила доктор. В особенной опасности люди с гипертонической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула она.

Уланкина добавила, что холодный душ тоже неэффективен для снижения температуры тела. «После такой экстремальной процедуры может начаться сильный озноб и судороги. Температура тела сначала резко снизится, после чего показатели термометра могут снова начать подниматься», — отметила она и добавила, что такие скачки особенно опасны для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, астмой и другими хроническими заболеваниями.

Ранее Уланкина назвала самые распространенные опасные заболевания у людей старше 50 лет. Она предупредила, что в зрелом возрасте могут обостряться болезни, которые раньше протекали бессимптомно.