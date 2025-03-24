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13:17, 24 марта 2025Из жизни

Женщина отправила в тюрьму пропитанные наркотиками документы

В США женщина стала продавать заключенным пропитанные наркотиками документы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Paul Grondahl / Times Union

Жительница США пропитывала документы наркотиками и продавала их заключенным. Об этом пишет Times Union.

33-летняя Майя Макинтош из Олбани, штат Нью–Йорк, во вторник, 18 марта, признала свою вину в хранении и распространении наркотиков. Правоохранители узнали, что Макинтош рекламировала услуги онлайн, она обещала заказчикам прислать по указанному адресу бумаги и конверты, пропитанные запрещенным веществом. Преимущественно к ней обращались те, кто занимается контрабандой наркотиков в тюрьмы.

Женщина в компании сообщников производила наркотики с января по июль 2023 года. Ей на дом присылали необходимые химические вещества, она смешивала их в правильной пропорции и пропитывала полученной жидкостью бумагу и конверты. Затем Макинтош помещала «документы» в конверты и срочной почтой отправляла их заключенным в различных исправительных учреждениях штата Нью-Йорк. Американка маскировала конверты под отправления от реально существующих адвокатов, чтобы создать впечатление, что внутри лежат юридические документы.

В последнее время в тюрьмах США участились случаи интоксикации персонала. Это связывают в том числе с тем, что в письма и посылки разными способами попадают наркотики.

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Ранее сообщалось, что в США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. В качестве «заряда» преступники использовали партию табака на сумму 112 тысяч долларов и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов.

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