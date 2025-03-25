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16:27, 25 марта 2025МирЭксклюзив

Политолог объяснил разницу в длительности переговоров США с Россией и Украиной

Политолог Асафов связал разницу в длительности переговоров с широтой повестки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Российско-американская повестка значительно шире, поэтому возможна такая диспропорция в длительности переговоров США с Россией и Украиной, предположил политолог Александр Асафов. Разницу он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Челночная дипломатия работает таким образом, что сначала условный посредник принимает позицию одной стороны, потом обсуждает ее с другой и так далее, пояснил эксперт. Он допустил, что встречи российской и американской делегаций гораздо более длительные, так как на них, помимо урегулирования украинского конфликта, обсуждается много других вопросов. Это и Ближний Восток, и Иран, и санкции, привел примеры политолог.

«Ну и, конечно, важный момент, который необходимо отметить, это следует и из выступления американской стороны, что, по сути, если с российской стороной они обсуждают, то, скажем так, в пространстве украино-американском больше ставят в курс, что называется», — поделился Асафов.

Переговоры России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд 24 марта. В общей сложности они продлились 12 часов. На следующий день, 25 марта, там же прошли переговоры представителей Украины и США. Встреча завершилась к обеду.

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