Медведев впервые за два года вылетит из топ-10 рейтинга ATP

Теннисист Даниил Медведев впервые за два года вылетит из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые за два года вылетит из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен потеряет 390 очков в новой версии списка. Он опустится с восьмого места как минимум на 11-е.

21 марта Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии Masters в американском Майами. Он проиграл занимающему 56-е место в рейтинге ATP испанцу Хауме Мунару со счетом 2:6, 3:6.

Ранее Медведев высказался об эмоциональных качелях на корте. Спортсмен предположил, что у него биполярное расстройство.