Момент второго за утро взрыва в Махачкале попал на видео

Опубликовано видео взрыва в магазине на проспекте Имама Шамиля в Махачкале

В сети появилось видео с моментом второго за утро взрыва в Махачкале, прогремевшего в магазине на проспекте Имама Шамиля. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах, снятых расположенной напротив места происшествия камерой наблюдения, видно разлетающиеся в стороны обломки магазина и людей, бегущих в сторону от эпицентра взрыва.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на проспекте Имама Шамиля выросло до четырех. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным Mash, в находившемся в здании бистро разорвался газовый баллон.

Примерно сообщалось о взрыве в многоэтажке на Гапцахской улице Махачкалы. Пострадали два человека. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, взрывная волна снесла стены одной из квартир здания.