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10:34, 25 марта 2025Забота о себе

Названы заряжающие энергией не хуже кофе продукты

Диетолог Макманус: Взбодриться не хуже кофе поможет протеиновый смузи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Если через несколько часов после утренней чашки кофе человек испытывает усталость, трудности с концентрацией внимания или раздражительность, ему надо выбирать другие продукты, заряжающие энергией не хуже этого напитка. Их диетологи Мелани Мерфи Рихтер и Джейми Макманус назвали изданию Daily Mail.

Рихтер заверила, что стать бодрее помогают листовая зелень и легкоусвояемые источники белка, такие как яйца, лосось, чечевица. Также она посоветовала заменить кофе на другие содержащие кофеин напитки, например чай матча или из корня одуванчика.

Другой альтернативой кофе Макманус назвала протеиновый смузи, поскольку белок способствует медленному высвобождению энергии, а углеводы отлично подходят для того, чтобы быстро взбодриться. В этот напиток можно добавить немного сахара. «Небольшое количество сахара дает энергию непосредственно вашему мозгу и мышцам», — подчеркнула диетолог. Также, по ее словам, почувствовать себя бодрее поможет соблюдение питьевого режима.

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В число доступных источников энергии Макманус также включила бананы. В них много медленных углеводов, минералов и витаминов, которые помогают получить заряд бодрости перед тренировкой или после обеда, рассказала она.

Ранее эндокринолог и диетолог Виктория Иванова предупредила россиян о неожиданных побочных эффектах кофе. Врач обратила внимание на то, что кофе обеспечивает лишь временный прилив энергии за счет того, что кофеин в его составе блокирует молекулы аденозина, ответственные за чувство усталости в организме.

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