Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

Хоккеист Строум: Овечкин забирает вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дилан Строум рассказал о необычной традиции одноклубника Александра Овечкина после матчей. Его слова приводит RMNB.

Строум заявил, что Овечкин забирает себе практически все вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы. «Мы точно не знаем, оставляет ли он это у себя и хранит в своем музее или еще где-то», — задался вопросом он.

Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39-летнего российского форварда 888 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена по этому показателю, канадца Уэйна Гретцки на шесть голов.

В 2022 году американский хоккеист Ти Джей Оши поделился особенностями поведения одноклубника Овечкина. Хоккеист рассказал, что Овечкин любит пить газировку прямо перед выходом на лед.