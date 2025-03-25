Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Молдавия
Сегодня
20:00 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 2-й тур
Израиль
Сегодня
22:45 (Мск)
Норвегия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 2-й тур
Гибралтар
Сегодня
22:45 (Мск)
Чехия
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 2-й тур
Лихтенштейн
Сегодня
22:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 2-й тур
Черногория
Сегодня
22:45 (Мск)
Фарерские острова
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 2-й тур
12:40, 25 марта 2025Спорт

Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

Хоккеист Строум: Овечкин забирает вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дилан Строум рассказал о необычной традиции одноклубника Александра Овечкина после матчей. Его слова приводит RMNB.

Строум заявил, что Овечкин забирает себе практически все вещи с матчей, в которых забрасывает шайбы. «Мы точно не знаем, оставляет ли он это у себя и хранит в своем музее или еще где-то», — задался вопросом он.

Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39-летнего российского форварда 888 заброшенных шайб. Он отстает от рекордсмена по этому показателю, канадца Уэйна Гретцки на шесть голов.

В 2022 году американский хоккеист Ти Джей Оши поделился особенностями поведения одноклубника Овечкина. Хоккеист рассказал, что Овечкин любит пить газировку прямо перед выходом на лед.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

    Неизвестные обстреляли окна квартиры российского депутата

    В Европе нашли способ не зависеть от китайских редкоземельных металлов

    В России назвали один из главных вызовов для стройотрасли

    Российский фондовый рынок упал

    При взрыве в российском городе пострадали случайные прохожие

    Создавший сеть нарколабораторий в российском регионе получил пожизненный срок

    Российский «Булат» стал определять украинскую «Бабу-ягу»

    Кремль прокомментировал участие других стран в переговорах России и США

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше