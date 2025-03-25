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09:32, 25 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Хирург развеял пять мифов о лечении геморроя

Хирург Константин Коршунов опроверг миф о том, что геморрой переходит в рак
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог, хирург Константин Коршунов развеял пять распространенных мифов о геморрое. Заблуждения, связанные с этим заболеванием, доктор опроверг в разговоре с «Лентой.ру».

Первым мифом врач назвал утверждение, что геморрой может превратиться в рак. Он объяснил, что эта болезнь и опухоли прямой кишки имеют разные механизмы развития. Коршунов добавил, что не соответствует действительности и представление о том, что геморрой — это единственная причина, по которой при походе в туалет может появиться кровь. Доктор заверил, что она может возникать и при множестве других болезней.

Коршунов отметил, что еще один миф связан с лечением геморроя. Многие считают, что избавиться от этой болезни помогают мази, свечи и таблетки, однако в действительности они лишь снимают симптомы на начальной стадии, но не влияют на течение болезни. При этом утверждение, что на всю жизни избавиться от геморроя помогает операция, тоже не всегда правда: примерно в 10 процентах случаев существует риск рецидива.

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Доктор также заверил, что народные методы не помогают избавиться от геморроя, а иногда и вредят здоровью. «Например, пиявки могут быть переносчиком инфекционных заболеваний от человека к человеку. Бактерии содержащиеся в слюне пиявок могут вызывать местные инфекции. Фермент слюны пиявок препятствующий свертыванию крови и улучшающий отток крови может провоцировать кровотечение. А это уже часто требует госпитализации», — предупредил Коршунов.

Ранее врач Галина Ильина призвала россиян не брать телефон в туалет. Врач предупредила, что безопасно для здоровья можно находиться на унитазе не более семи минут. Более долгое пребывание в уборной увеличивает риск геморроя.

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