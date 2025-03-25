Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области. Что там происходит?

ВС России и ВСУ стянули подкрепления к границе Белгородской области

На белгородском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют серьезные резервы. Российская и украинская сторона стянули подкрепления к границе региона, передал Telegram-канал «Два майора».

В публикации говорится, что на белгородском направлении «новым элементом обстановки стала массированная атака ВСУ через границу на Поповку, где героическая оборона наших пограничников не позволила противнику оперативно реализовать свой замысел». Пограничники вызвали огонь на себя, но подмога успела вовремя, уточнили авторы поста.

«Враг еще имеет серьезные резервы на направлении, сохраняет намерения продолжить атаки, наши войска также стянули подкрепления. ВСУ не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», — сказано в сообщении.

В материале утверждается, что у прилегающих к границе в Белгородской области населенных пунктов идут тяжелые бои. Под ударом ВСУ находится мирное население, прилеты противника фиксировались по населенным пунктам Ясные Зори, Черемошное и Шебекино.

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Появились подробности о вызвавших огонь на себя пограничниках под Белгородом

Все бойцы группы пограничников, вступившей в бой со спецназом ВСУ в районе Поповки Белгородской области, получили ранения, сообщил Telegram-канала «Белорусский силовик». По неподтвержденным данным, зашедшие в село украинские военные пытались забросать гранатами блиндажи с российскими солдатами.

По информации канала, для эвакуации пограничников прибыло другое подразделение, которое было атаковано дронами и артиллерией ВСУ. Среди пришедших на помощь военнослужащих есть жертвы и раненые, однако им удалось закрепиться. «Сейчас добивают остатки ВСУ», — подытожил автор поста.

Бойцы «Айдара» участвовали в попытке прорыва ВСУ в белгородскую Поповку

В попытке прорыва ВСУ в направлении Поповки в Белгородской области принимали участие бойцы штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен), передал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Кроме того, ВСУ задействовали в маневре спецподразделения. Украинских военных в белгородское приграничье перебросили с сумского направления.

«Учитывая задействованное количество техники и личного состава, высока вероятность, что вражеское командование сегодня рассматривает границу с Краснояружским районом Белгородской области как приоритетный участок фронта», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вечером 24 марта стало известно об отраженной атаке на белгородскую Поповку

Вечером 24 марта поступило сообщение, что российский спецназ и пограничники отразили атаку ВСУ на село Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Отмечалось, что ВСУ попытались окружить опорные пункты российской стороны и взять их штурмом, забрасывая гранатами.

«Наши бойцы получили ранения, но отразили атаку. Враг понес потери и отступил», — говорится в публикации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя утром 25 марта ситуацию, сказал, что ночь в Краснояружском районе Белгородской области прошла напряженно, но обстановка там существенно не изменилась.

«Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Военные занимаются выполнением боевых задач, ждем от них позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села», — сказал губернатор.

Он пообещал, что как только соответствующая информация поступит властям, они сразу доведут ее до жителей. Сейчас же, как подчеркнул Гладков, доступа в села района нет из-за прямой угрозы жизни жителей.