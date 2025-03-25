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06:30, 25 марта 2025Из жизни

Самое дорогое в мире куриное яйцо продали за 45 тысяч рублей

В Великобритании уникальное сферическое яйцо продали за 420 фунтов стерлингов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ali Greene / Wellington Weekly News

Уникальное куриное яйцо, найденное на ферме в Великобритании, оказалось самым дорогим в мире. Как сообщает Wellington Weekly News, его удалось продать за 420 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей).

Сотрудница фермы Эли Грин обнаружила необычное яйцо еще в январе. Она обратила на него внимание, потому что оно катилось не так, как другие.

Причина оказалась в том, что у него не яйцевидная, а сферическая форма, а это огромная редкость. «Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, так ведь?» — цитировало BBC News слова Грин.

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В прошлом сферические яйца уже выставляли на аукционы. Известен случай, когда в ходе торгов цена подобного лота достигла 220 фунтов стерлингов. Яйцо, которое нашла Грин, ушло с молотка по вдвое большей цене.

Все вырученные деньги будут пожертвованы некоммерческой организации Devon Rape Crisis, которая помогает жертвам изнасилований. Грин была ее волонтером и работала на горячей линии, которая недавно закрылась из-за нехватки средств.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спор о курице и яйце закончился поножовщиной. Двое мужчин с острова Сулавеси обсуждали философские вопросы за распитием алкогольных напитков.

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