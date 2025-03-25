RT: Смерть 11 курян в оккупации наступила из-за нехватки лекарств

Смерть 11 жительниц Курской области в оккупации наступила из-за нехватки лекарств. Об этом стало известно RT из рассказа курянки.

По ее словам, проблемы со здоровьем обострились у пожилых женщин в населенном пункте Замостье Суджанского района. Из-за того что у россиянок не было доступа к лекарствам, спасти женщин не удалось.

Помимо дефицита медикаментов люди также испытывали нехватку провизии. Женщина отметила, что украинские солдаты вывозили из магазинов самые ценные продукты, а мирным жителям почти ничего не оставалось. «Мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», — сказала она.

Местная жительница также рассказала, что из-за постоянных поджогов в первые месяцы после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории многие испытывали проблемы с дыханием. «Эти поджоги делались постоянно, вплоть до 23 сентября [2024 года], почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр для воздуха был», — вспомнила она.

Ранее другая жительница Курской области рассказала о смерти россиян в оккупации от холода и голода. Их число она описала фразой «много, я и не считала».