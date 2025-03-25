Украине напомнили о поставках в Европу одного минерала

Еврокомиссар Сежурне: ЕС продолжает рассчитывать на украинский графит

Европейский союз (ЕС) продолжает рассчитывать на украинский графит. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС Стефан Сежурне. Его процитировало агентство ТАСС.

По его словам, Евросоюз надеется, что десять процентов его потребностей в этом минерале получится закрыть именно за счет поставок с Украины. Сежурне обратил внимание, что Киев и Брюссель уже подписали меморандум о взаимопонимании по редкоземельным металлам. Кроме того, он рассказал, что в ходе визита на Украину напомнил ее властям, что ЕС ждет развития сырьевого партнерства.

До этого Сежурне дал интервью изданию La Repubblica, в котором пообещал, что к следующему десятилетию самообеспеченность ЕС редкоземельными металлами доведут до 65 процентов. Брюссель поставил цель «производить в Европе для Европы». Это особенно важно в контексте вложений в военно-промышленный комплекс. А в конце февраля Сежурне говорил, что 21 из 30 критически важных материалов, нужных Европе, может быть предоставлен Украиной.