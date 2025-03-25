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08:10, 25 марта 2025Бывший СССР

В МИД обвинили Украину в усилении обстрелов территории России

Мирошник: На фоне переговоров Украина усиливает обстрелы территории России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

На фоне переговоров Украина вторую неделю подряд усиливает обстрелы территории России. В подрыве мирных инициатив Киев обвинил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях», — цитируется в публикации подготовленный дипломатом спецдоклад.

В отчете указывается, что Украина совершила большинство атак с использованием беспилотников, в результате которых только за последние две недели пострадало 150 мирных граждан.

Ранее Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины преднамеренно выслеживают российских журналистов в зоне специальной военной операции. По его словам, все больше подробностей о преднамеренном и террористическом характере удара по сотрудникам СМИ и находившимся с ними людям свидетельствует в пользу такого вывода.

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