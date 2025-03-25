В России предложили запретить подкармливать бездомных животных

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных в ряде мест

Члены рабочей группы Государственной думы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными подготовили поправку, в соответствии с которой предлагается запретить подкармливать бездомных животных в ряде мест. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, предлагается запретить физлицам и юрлицам организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, а также корма на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ.

До этого в 15 российских регионах приняли законы о праве усыплять бездомных животных. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал противников этих инициатив.

Ранее российский депутат Владимир Бурматов предложил ввести уголовную ответственность за самовыгул собак. Он заявил, что направил в правительство законопроект, предлагающий увеличить штрафы за самовыгул животных. Также инициатива предполагает уголовную ответственность, если в результате самовыгула животное напало на кого-то.