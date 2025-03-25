World Athletics продлила отстранение россиян от международных турниров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет World Athletics назвал санкции в адрес спортсменов адекватными. В организации заявили, что не намерены заменять, дополнять или изменять их.

Ранее глава World Athletics Cебастьян Коу пообещал не допустить россиян к международным соревнованиям. Он подчеркнул, что атлеты из России не получат право выступать под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за СВО.