Фетисов сделал одно предложение новой главе МОК

Фетисов предложил Ковентри допустить россиян к турнирам с флагом и гимном

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сделал предложение новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Его слова передает ТАСС.

«Мне кажется, надо поздравить девушку с избранием и предложить ей вернуть нам флаг и гимн, соблюдение спортивного принципа. Все то, что прописано в Олимпийской хартии, мы другого не предлагаем», — заявил Фетисов.

Ранее Ковентри, которая была избрана главой МОК 20 марта, выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.