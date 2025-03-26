Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 26 марта 2025Экономика

Канада решила ударить по кошельку Маска в ответ на пошлины США

Globe and Mail: В Канаде Tesla убрали из программы скидок на электромобили
Кирилл Луцюк
Илон Маск

Илон Маск. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Канада исключила электрокары, выпускаемые компанией Tesla, из местной программы по предоставлению скидок при приобретении такого транспортного средства. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Как заявила канадский министр транспорта Христя Фриланд, критерии отбора для программ изменят так, чтобы гарантировать, что автомобили Tesla не будут иметь к ним отношения до тех пор, пока против Канады будут действовать незаконные и противоправные пошлины США. Отмечается, что соответствующий приказ был отдан еще в начале этого месяца, но обнародовали его только сейчас.

Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы продажи Tesla в Европе рухнули на 40 процентов. Глава этой компании Илон Макс попросил сотрудников не спешить продавать акции Tesla, которые за три месяца упали в два раза, но признал что текущие события выглядят как шторм. Кроме того, он заявил, что против его компании действуют некие проплаченные агитаторы.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Россиянин заказал из Китая 150 отмычек для вскрытия замков и стал фигурантом дела

    Российский командир рассказал подробности о первых сутках после захода в Суджу по трубе

    Эскортница поделилась самыми безумными запросами обращающихся к ней мужчин

    Россиян предостерегли от скачивания созданных для кражи денег программ

    Застройщикам запретят скрывать платные услуги при продаже квартир

    США решили поторопиться с пошлинами на один цветной металл

    Подполье рассказало об ударе по скоплениям техники ВСУ в Кривом Роге

    Стало известно о шести попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    Трамп допустил использование Россией его способа ведения переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше