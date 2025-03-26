Канада решила ударить по кошельку Маска в ответ на пошлины США

Globe and Mail: В Канаде Tesla убрали из программы скидок на электромобили

Канада исключила электрокары, выпускаемые компанией Tesla, из местной программы по предоставлению скидок при приобретении такого транспортного средства. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Как заявила канадский министр транспорта Христя Фриланд, критерии отбора для программ изменят так, чтобы гарантировать, что автомобили Tesla не будут иметь к ним отношения до тех пор, пока против Канады будут действовать незаконные и противоправные пошлины США. Отмечается, что соответствующий приказ был отдан еще в начале этого месяца, но обнародовали его только сейчас.

Ранее сообщалось, что в последний месяц зимы продажи Tesla в Европе рухнули на 40 процентов. Глава этой компании Илон Макс попросил сотрудников не спешить продавать акции Tesla, которые за три месяца упали в два раза, но признал что текущие события выглядят как шторм. Кроме того, он заявил, что против его компании действуют некие проплаченные агитаторы.