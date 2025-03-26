Карасин заявил о новых возможных встречах экспертных групп России и США

Сенатор Карасин: При необходимости возможны новые встречи делегаций России и США

В случае необходимости возможны новые встречи делегаций России и США, экспертная группа будет действовать в соответсвии с указаниями президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации, сенатор Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Там, где будет сочтено необходимым обсудить дополнительно какие-то вопросы с нашими американскими партнерами, конечно, возможны новые встречи. Но какого-то плана проведения таких встреч у нас нет», — отметил политик.

По словам Карасина, российская сторона добивается понимания со стороны Вашингтона. «Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени», — поделился он.

Ранее Карасин заявил, что Россия и США находятся на пути налаживания конструктивного диалога. «Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит», — сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.

Переговоры России и США состоялись 24 марта. Диалог длился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».