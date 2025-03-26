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18:17, 26 марта 2025МирЭксклюзив

В России ответили на заявление НАТО о главной угрозе альянсу

Депутат Чепа назвал неудивительными слова Рютте о России как главной угрозе НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия остается главной угрозой альянсу, неудивительны, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На слова главы оборонного блока депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Рютте заявил, что Россия якобы продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран-участниц альянса. Рютте подчеркнул, что Россия вкладывает «большие экономические ресурсы» в развитие своей оборонной промышленности, что, по его словам, впоследствии «повлияет на увеличение возможностей вооруженных сил страны».

«Стратегия НАТО направлена на то, что его врагом является Россия. Исходя из этого строятся все планы, финансирование, все действия альянса. Ничего нового мы не услышим и не можем услышать, потому что, если такой стратегии у НАТО не будет, то кому вообще нужен этот альянс?» — подчеркнул Чепа.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров назвал Рютте «смешным и жалким человеком». Так он прокомментировал просьбу генсека НАТО к американскому лидеру Дональду Трампу не впутывать Североатлантический альянс в тему Гренландии.

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления Рютте во время его визита в Сараево, заявив, что он пытается вмешаться во внутренние дела суверенного государства. Дипломат обратила внимание на то, что в ходе своего выступления Рютте «категорично призывал к ускорению евроатлантической интеграции БиГ».

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