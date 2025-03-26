Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:38, 26 марта 2025Экономика

Маск обвинил журналистов Financial Times в финансовой некомпетентности

Маск раскритиковал Financial Times за ошибки в анализе отчетности Tesla
Дмитрий Воронин

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Илон Маск обвинил британскую газету Financial Times (FT) в некомпетентности из-за ошибок, допущенных при анализе отчетности возглавляемой миллиардером компании Tesla. Financial Times не разбираются в финансах, прокомментировал он публикацию одного из пользователей в соцсети X.

Ранее FT выпустила статью, в которой принесла извинения за допущенные неточности, позволившие изданию поставить под сомнение прозрачность финансовых операций компании из-за несоответствия между инвестициями и активами.

У журналистов ранее возникли вопросы к разнице между капиталовложениями Tesla в размере 6,3 миллиарда долларов во второй половине 2024 года и меньшим ростом стоимости валовых активов на 4,9 миллиарда долларов. Из уточнения следует, что из образовавшейся разницы в размере 1,4 миллиарда долларов Tesla выплатила 689 миллионов долговых обязательств и осуществила продажу активов на 270 миллионов, а оставшийся разрыв чуть менее чем в полмиллиарда допустимо объяснить движением валютных курсов, списанием нематериальных активов и продажами близкими к не полностью амортизированной стоимости.

На прошлой неделе та же FT написала о том, что так называемые шортселлеры — трейдеры, которые, полагая, что стоимость ценных бумаг упадет, продают их по высокой цене, затем выкупая по более низкой — нажились на снижении акций Tesla, капитализация которой упала за последние три месяца на 700 миллиардов долларов. Сам владелец автопроизводителя, с чьей политической активностью во многом связывают как недавний резкий рост, так и дальнейшее снижение стоимости бумаг, потерял на тот момент уже более 100 миллиардов долларов, причем, например, в один из дней лишился сразу 30 миллиардов.

    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    Мать отравившегося пельменями из «ВкусВилла» ребенка возмутило наказание производителя

    Хирург назвал предполагаемую стоимость пластики Надежды Бабкиной

    В офисах «Русагро» прошли обыски

    На берегу моря нашли русалку

    Следователи задержали одного из двух депутатов за избиение россиянки

    В российском городе спасли бегавшее по центру раненое дикое животное

    Володин обратился к депутатам с просьбой

    В Литве пропали американские военные

    Россияне предпочли максимально активный отдых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше