Маск обвинил журналистов Financial Times в финансовой некомпетентности

Маск раскритиковал Financial Times за ошибки в анализе отчетности Tesla

Илон Маск обвинил британскую газету Financial Times (FT) в некомпетентности из-за ошибок, допущенных при анализе отчетности возглавляемой миллиардером компании Tesla. Financial Times не разбираются в финансах, прокомментировал он публикацию одного из пользователей в соцсети X.

Ранее FT выпустила статью, в которой принесла извинения за допущенные неточности, позволившие изданию поставить под сомнение прозрачность финансовых операций компании из-за несоответствия между инвестициями и активами.

У журналистов ранее возникли вопросы к разнице между капиталовложениями Tesla в размере 6,3 миллиарда долларов во второй половине 2024 года и меньшим ростом стоимости валовых активов на 4,9 миллиарда долларов. Из уточнения следует, что из образовавшейся разницы в размере 1,4 миллиарда долларов Tesla выплатила 689 миллионов долговых обязательств и осуществила продажу активов на 270 миллионов, а оставшийся разрыв чуть менее чем в полмиллиарда допустимо объяснить движением валютных курсов, списанием нематериальных активов и продажами близкими к не полностью амортизированной стоимости.

На прошлой неделе та же FT написала о том, что так называемые шортселлеры — трейдеры, которые, полагая, что стоимость ценных бумаг упадет, продают их по высокой цене, затем выкупая по более низкой — нажились на снижении акций Tesla, капитализация которой упала за последние три месяца на 700 миллиардов долларов. Сам владелец автопроизводителя, с чьей политической активностью во многом связывают как недавний резкий рост, так и дальнейшее снижение стоимости бумаг, потерял на тот момент уже более 100 миллиардов долларов, причем, например, в один из дней лишился сразу 30 миллиардов.