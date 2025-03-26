Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:42, 26 марта 2025Из жизни

На берегу моря нашли русалку

В Великобритании на берегу нашли русалку с головой, как у скелета
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Paula Regan / Kent Online

В Великобритании семейная пара, гулявшая по пляжу близ города Маргейт в графстве Кент, нашла загадочную фигуру, напоминающую русалку. Об этом сообщает сайт Kent Online.

Находку совершили Пола Риган и ее муж, отправившиеся на берег моря во время поездки в Маргейт. «Пляж был совершенно пустым, так что она бросалась в глаза, — рассказывает она. — Сначала думала, что это деревяшка, принесенная морем, или, может, останки тюленя из-за этого чудного хвоста с плавником».

Фигура оказалась похожа на русалку. У нее были пустые глазницы, заостренные уши и почти человеческое лицо без носа и волос. Ниже пояса начинался рыбий хвост, покрытый блестящей чешуей. «Голова выглядела как у скелета, а задняя часть с рыбьим хвостом была мягкой, — утверждает Риган. — Она не казалась склизкой или разложившейся, но это определенно было что-то странное».

Материалы по теме:
По всему миру пишут о русалке, которую исследуют в США. Что это на самом деле?
По всему миру пишут о русалке, которую исследуют в США. Что это на самом деле?
25 октября 2023
«Это потрясающее чувство» Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
«Это потрясающее чувство»Современные русалки: кто они и почему готовы променять ноги на хвост?
6 августа 2022
«Думала, меня увезут в рабство» Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
«Думала, меня увезут в рабство»Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
31 июля 2023

Женщина не знает, что представляет собой эта находка. По разным версиям, русалка могла быть неким обломком, фигурой, украшавшей нос судна, или произведением искусства. Откуда она взялась и как попала на пляж, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в TikTok набирают популярность конспирологические видео, согласно которым звезды шоу-бизнеса и политики едят русалок. Некоторые пользователи утверждают, что русалки — результат союза падших ангелов и рыб, а элиты употребляют их в пищу, чтобы получить мистические способности.

    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    Соратник задержанного мэра Стамбула заменит его на должности

    Хинштейн рассказал о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере

    Группа из десяти мужчин жестоко избила туриста на популярном курорте Азии

    Военкор показал кадры ударов по Мирополью

    В России одобрили производство самолетов МС-21

    Российским школьникам порекомендовали смотреть «Онегина» и «Чебурашку»

    Трамп объяснил смысл приобретения Гренландии для США

    В правительстве оценят ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

    Трампа поставили перед выбором на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше