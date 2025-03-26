На Западе рассказали о подготовке к войне с Россией

Журналист Боуз: В Европе пугают мнимыми планами Москвы захватить ее

В Евросоюзе (ЕС) пугают мнимыми планами Москвы захватить ее. Однако ранее там негативно высказывались о возможностях российской армии, рассказал журналист Чей Боуз на подкасте в соцсети X.

«Они собираются потратить 800 миллиардов евро на подготовку к войне с Россией. К какой войне? Пропаганда сначала говорит, что российская армия не сможет победить на Украине, а затем утверждает, что Москва начнет вторжение во всю Европу», — посетовал эксперт.

Также журналист описал происходящее словом «русофрения».

Ранее Чей Боуз возмутился, что слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о важности нанесения России поражения, чтобы избежать третьей мировой войны, показывают ее скудоумие. Как отметил эксперт, Москва является континентальной сверхдержавой.

Также ирландский журналист раскрыл план Европы против главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Боуза, ЕС и Великобритания хотят «испортить жизнь» администрации политика, его мирным инициативам и попыткам реформировать НАТО.