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21:24, 26 марта 2025Силовые структуры

Названа возможная жертва стрелка в подмосковном ЖК

Mash: Жертвой стрелка в ЖК «Ольгино парк» должен быть стать офицер Минобороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Жертвой стрелка в жилом комплексе «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном должен был стать офицер Минобороны РФ, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что нападавший ждал свою цель у подъезда и открыл стрельбу из пистолета с глушителем. Офицера спас его водитель, у которого было при себе оружие, он выстрелил в ответ.

В публикации также называется ошибочной информация о задержании подозреваемого, которая поступила утром — вероятно, задержали другого человека. Канал уточняет, что стрелок не выжил, его нашли в лесополосе вблизи Балашихи. Аналогичную информацию приводит Telegram-канал «112», допуская, что с мужчиной могли расправиться за провал покушения. В сообщении также говорится, что офицер, на которого готовилось нападение, получил ранение.

О стрельбе в «Ольгино парк» стало известно утром 26 марта. Неизвестный открыл огонь по мужчине, который утром выходил из подъезда, и попал под обстрел его охранников. Стрелок и его подельники смогли сбежать.

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