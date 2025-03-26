Невозможность отправки Китаем миротворцев на Украину объяснили

SCMP: Россия может наложить вето на отправку миротворцев из Китая на Украину

Россия на правах постоянного члена Совета Безопасности ООН может воспользоваться правом вето на отправку миротворцев из Китая на Украину. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Учитывая, что Россия отвергает европейских миротворцев и предпочитает контролировать ситуацию на своих условиях, миротворческая инициатива с участием Китая столкнется со значительным дипломатическим препятствием», — пишет издание.

SCMP отмечает, что без надлежащего мандата ООН Китай не будет иметь соответствующей правовой базы для отправки миротворческого контингента.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что информация о рассмотрении Пекином своего участия в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта не соответствуют действительности.