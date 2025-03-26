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08:46, 26 марта 2025Мир

Невозможность отправки Китаем миротворцев на Украину объяснили

SCMP: Россия может наложить вето на отправку миротворцев из Китая на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Россия на правах постоянного члена Совета Безопасности ООН может воспользоваться правом вето на отправку миротворцев из Китая на Украину. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

«Учитывая, что Россия отвергает европейских миротворцев и предпочитает контролировать ситуацию на своих условиях, миротворческая инициатива с участием Китая столкнется со значительным дипломатическим препятствием», — пишет издание.

SCMP отмечает, что без надлежащего мандата ООН Китай не будет иметь соответствующей правовой базы для отправки миротворческого контингента.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что информация о рассмотрении Пекином своего участия в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта не соответствуют действительности.

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