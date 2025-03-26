Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

Елена Проклова согласилась сыграть в спектакле с выходящим по УДО Ефремовым

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила, что согласна сыграть в спектакле с актером Михаилом Ефремовым после его условно-досрочного освобождения (УДО). Ее комментарий приводит NEWS.ru.

«Конечно, буду [играть]! Он такой замечательный актер», — отметила Проклова.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Ефремовым. Также известно, что после УДО актеру предложили занять должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Гендиректор предприятия отметил, что артиста готовы обеспечить жильем, предоставить ему питание, кабинет и служебный автомобиль.