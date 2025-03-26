Ritter Sport объяснил решение остаться на российском рынке

Ritter Sport объяснил решение остаться в России отсутствием санкций на шоколад

Компания Ritter Sport объяснила свое решение не уходить из России и остаться на рынке. Об этом рассказал один из акционеров и член консультативного совета компании Мориц Риттер в интервью газете Die Zeit.

Представитель компании сказал, что речь идет о шоколаде. А в отношении продуктов питания нет и не было санкций, подчеркнул он. Риттер также добавил, что решение остаться на российском рынке было сложным, однако руководство компании приняло бы его снова. «Это нормально, что шоколад продается всем», — подытожил он.

В мае 2024-го гендиректор Ritter Sport Андреас Ронкен высказывал похожую мысль.

«Наше решение было правильным, и я бы сделал то же самое снова», — цитирует его издание. Бизнесмен напомнил, что рынок в России является вторым по величине для компании и при уходе с него пришлось бы уволить 200 сотрудников в Германии. Также он отметил, что «российские дети тоже любят есть шоколад».

Летом 2022 года Ritter Sport опровергал слухи о начале производства его фирменного шоколада в России изготовителем напитков «Черноголовка».