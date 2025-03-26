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21:29, 26 марта 2025Спорт

Российский биатлонист передал золотую медаль чемпионата страны белорусу

Российский биатлонист Халили передал золотую медаль чемпионата страны Лазовскому
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Карим Халили передал золотую медаль в спринте на чемпионате страны 2025 года белорусу Дмитрию Лазовскому. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мне без разницы, как называются соревнования. В протоколе на финише я сегодня был второй», — заявил российский спортсмен. Он добавил, что Лазовского были обязаны наградить.

Халили занял второе место в гонке, уступив Лазовскому 3,9 секунды. Однако по регламенту чемпионата России представители Белоруссии участвуют в турнире вне зачета.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022-го.

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