Российский биатлонист передал золотую медаль чемпионата страны белорусу

Российский биатлонист Халили передал золотую медаль чемпионата страны Лазовскому

Российский биатлонист Карим Халили передал золотую медаль в спринте на чемпионате страны 2025 года белорусу Дмитрию Лазовскому. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мне без разницы, как называются соревнования. В протоколе на финише я сегодня был второй», — заявил российский спортсмен. Он добавил, что Лазовского были обязаны наградить.

Халили занял второе место в гонке, уступив Лазовскому 3,9 секунды. Однако по регламенту чемпионата России представители Белоруссии участвуют в турнире вне зачета.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU) с марта 2022-го.